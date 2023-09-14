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Пошкоджений російський корабель “Мінськ” у Севастополі показали на відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Пошкоджений російський корабель “Мінськ” у Севастополі показали на відео

Пошкоджений російський ВДК "Мінськ" у Севастополі / Фото: скриншот з відео

На опублікованих кадрах помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі.

Увечері в четвер, 14 вересня, в Мережі з'явилося відео із судноремонтного заводу в тимчасово окупованому Севастополі, по якому ЗСУ завдали ракетного удару напередодні. Завдяки цьому можна оцінити пошкодження, яких зазнав російський великий десантний корабель "Мінськ", що перебував тут на ремонті в сухому доці.

На опублікованих кадрах помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі.

Після успішної атаки ЗСУ на ворожий об’єкт у Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті. Однак водночас у російському військовому відомстві запевнили, що уражені кораблі нібито будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів.

Опубліковане відео повністю спростовує твердження російських пропагандистів, що на великому десантному кораблі “Мінськ” лише “трохи облізла фарба”. Схоже, можливість відновлення судна майже нереальна.

Раніше речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти нездатні відновити пошкоджені судна: і десантний корабель, і підводний човен.

У ГУР Міноборони також вважають, що ураження ворожих суден були значними, тому існує велика ймовірність того, що кораблі відновленню не підлягають.
 
Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня у Севастополі прогриміла серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо про влучання ракет у два ворожі судна - дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
 
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Дата публікації
Перегляди
7364
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