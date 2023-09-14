Пошкоджений російський корабель “Мінськ” у Севастополі показали на відео

На опублікованих кадрах помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі.
Увечері в четвер, 14 вересня, в Мережі з'явилося відео із судноремонтного заводу в тимчасово окупованому Севастополі, по якому ЗСУ завдали ракетного удару напередодні. Завдяки цьому можна оцінити пошкодження, яких зазнав російський великий десантний корабель "Мінськ", що перебував тут на ремонті в сухому доці.
На опублікованих кадрах помітно значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі.
Опубліковане відео повністю спростовує твердження російських пропагандистів, що на великому десантному кораблі “Мінськ” лише “трохи облізла фарба”. Схоже, можливість відновлення судна майже нереальна.
Раніше речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти нездатні відновити пошкоджені судна: і десантний корабель, і підводний човен.