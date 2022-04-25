Пошкоджені будинки та інфраструктура: подробиці ракетного обстрілу РФ залізниці на Рівненщині

Російські окупанти у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Рівненщини.
Вбивці з РФ обстріляли станцію у Здолбунівському районі, через це постраждала одна людина.
Про це розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, три російські ракети влучили у залізничну інфраструктуру Рівненщини. Через це пошкоджено 20 будинків місцевих жителів. Також через обстріли постраждав один чоловік.
"Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків. Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів", - повідомив Коваль.
Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.
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