Пошкоджені будинки та інфраструктура: подробиці ракетного обстрілу РФ залізниці на Рівненщині

Пошкоджені будинки та інфраструктура: подробиці ракетного обстрілу РФ залізниці на Рівненщині

Російські окупанти у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Рівненщини.

Вбивці з РФ обстріляли станцію у Здолбунівському районі, через це постраждала одна людина.

Про це розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, три російські ракети влучили у залізничну інфраструктуру Рівненщини. Через це пошкоджено 20 будинків місцевих жителів. Також через обстріли постраждав один чоловік.

"Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків. Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів", - повідомив Коваль.

Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

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