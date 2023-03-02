Пошкодження А-50: білоруські партизани показали відео атаки на російський літак

Білоруські партизани показали відео атаки на літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На ньому видно кадри, як дрон безперешкодно літає над аеродромом "Мачулищі".

Відео опублікувало білоруське опозиційне видання "Наша Ніва".

Білоруські журналісти стверджують, що партизани, які пошкодили ворожий літак, показали їм частину відео з польотом дрона.

На кадрах видно, як безпілотник рухається над злітною смугою аеродрому "Мачулищі". Партизани пообіцяли згодом показали повний запис атаки.

Пошкодження літака РФ ДРЛВ А-50 ВКС: що відомо

У неділю, 26 лютого, білоруські опозиційні руху повідомили про два вибухи на аеродромі "Мачулищі", що за 12 кілометрів від Мінська.

Згодом стало відомо, що на аеродромі був пошкоджений російський розвідувальний літак, який корегує ракетні удари по Україні.

Через чотири дні після інциденту білоруське Міноборони показало відео, на якому літак нібито не пошкоджений, проте експерти зауважили, що борт знімали лише певних ракурсів.

Олег Жданов пояснював, що один такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Він вважається "очима та вухами" під час завдавання ракетних ударів.

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