Пошкодження греблі Курахівського водосховища: в ОВА повідомили про наслідки

Рівень води у річці Вовча в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 м.

Унаслідок пошкодження російськими військами греблі Курахівського водосховища є загроза для жителів населених пунктів на річці Вовча.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпровщині", – вказано в заяві Філашкіна.

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Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці Вовча в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 м. Підтоплень житла наразі не зафіксовано.

Голова ОВА поінформував про продовження моніторингу рівня води у річці і запевнив у готовності до будь-якого розвитку подій.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, що російська армія підірвала Курахівську дамбу на Донеччині, і що підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир.

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