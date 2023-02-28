Пошкодження літака РФ А-50: Жданов пояснив, чому для Росії це - великий удар

Військовий експерт Олег Жданов вважає, якщо білоруські партизани і справді пошкодили розвідувальний літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС, то це для Росії великий удар.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Якщо довіряти відкритим джерелам інформації, то один такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Це - були "очі та вуха" російських ракетних військ, які наносять ракетні удари по території України. Вони встановлювали координати цілей для нанесення ракетних ударів. Для Росії - це великий удар, який створює прецедент того, що навіть за 12 кілометрів від Мінська може статись все, що завгодно. Цей літак "бачить" на відстані до 600 кілометрів, може помічати будь-які цілі, визначає координати і вони видаються для нанесення ракетних ударів", - пояснив Жданов.

Пошкодження літака РФ ДРЛВ А-50 ВКС: що відомо

У Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" в неділю, 26 лютого, партизани скинули вибухівку на російський літак А-50, який координував ракетні удари по території України.

Білоруські моніторингові групи переконують, що важливий для РФ літак зазнав суттєвих ушкоджень і вже навряд зможе літати.

"Унаслідок 2-х вибухів постраждали передня і центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки і курив біля борту", - повідомляла ініціатива BYPOL.

Читайте також: