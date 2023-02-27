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Пошкодження російського А-50 у Білорусі: який вигляд мав літак перед нібито підривом (фото)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Пошкодження російського А-50 у Білорусі: який вигляд мав літак перед нібито підривом (фото)

Фото: Вікіпедія

Пошкоджений літак може вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км.

Журналістам за допомогою сервісу Planet.com вдалося отримати супутниковий знімок і координати місцезнаходження на аеродромі російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, який, можливо, вчора був підірваний.

Про це пише "Радіо Свобода".

На супутниковому знімку, яке отримало видання, зображено орієнтовне розташування російських літаків, винищувачів МІГ-31К. Зазначається, що вони здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал», які можуть вражати цілі в Україні, а також на відстані до 2000 км.

Відомо, що ці літаки постійно несуть чергування вздовж білорусько-українського кордону. А згаданий А-50 проводив розвідку української території. Саме А-50 наводив «Кинджали» на об’єкти, які вони обстрілювали.

На знімку, зробленому 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати цей літак у момент інциденту. Він був на цьому місці востаннє. Це видно на знімках, зроблених 14 і 9 лютого цього року.

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Нагадаємо, на білоруському аеродромі "Мачулищі" був пошкодений російський розвідувальний літак А-50. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України.

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Дата публікації
Перегляди
2735
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