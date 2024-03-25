Пошкодження російського літака А-50 в Мачулищах: Малюк розповів подробиці спецоперації СБУ

В роботі СБУ багато напрямів, зокрема й диверсійний.

Російський літак А-50 на білоруському військовому аеродромі Мачулищі, який був пошкоджений у лютому 2023 року, зазнав нападу двох дронів під час диверсійної операції Служби безпеки України.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в ексклюзивному інтерв’ю ведучій і головній редакторці інформаційної служби Фактів ICTV Олені Фроляк.

"У роботі СБУ багато напрямів, зокрема й диверсійний. Тут ми можемо багато розповідати. Як приклад – у Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", – розповів Василь Малюк.

За його словами, радіолокаційна система літака була назавжди виведена з ладу.

Малюк назвав це "хірургічним спрацюванням по антені".

"Оперативний склад на своєму сленгу називає її “сковорідкою”, бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження. Було також багато інших диверсій", – додав Малюк.

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Нагадаємо, 26 лютого 2023 року двома дронами атакували російський ДРЛВ А-50 на білоруському військовому аеродромі Мачулищі, що розташований за 12 км від Мінська.

Внаслідок вибухів було пошкоджено передню та центральну частини літака, а також авіоніку й антену РЛС.

Тим часом стало відомо, що "бавовна" на аеродромі в місті Таганрог, що в РФ, ймовірно, пошкодила літак А-50. Саме він був головною ціллю удару по цьому аеродрому.

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