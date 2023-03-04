Пошкодження російського літака-розвідника А-50: загроза обстрілу України «Кинджалами» триває - Ігнат

Загроза обстрілу України ворогом гіперзвуковими авіаційними ракетними комплексами «Кинджал» не зникла, навіть попри пошкодження у Мачулищах російського літака-розвідника А-50.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«Чи зменшаться можливості запуску ракет «Кинджалів»? Тут таке питання, адже у них же не один той літак А-50 літає. І чому, власне, не може працювати МіГ-31? Тут різні ракети пускають. Загроза є, не треба розслаблятися. Безпека – перш за все, дотримання тривог», – сказав Ігнат.

За його словами, стратегічна та тактична авіація переміщується по всій території РФ.

«Не настільки важливо, де він розміщується. Бо він може просто прилетіти, бути кілька годин у повітряному просторі й забезпечувати ту роботу, яку робив попередній пошкоджений літак», – вважає речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що сьогодні ворог використовує всі методи розвідки: радіолокаційну, повітряну, космічну.

Нагадаємо, що внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини.

Додамо, що літак ДРЛВ А-50У, який на аеродромі в Мачулищах атакували дрони, почав виконувати завдання на бойовому чергуванні.

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