Пошкоджено адмінбудівлю: окупанти з території РФ обстріляли одну з громад Чернігівської області

Про постраждалих наразі не повідомляється.
Окупанти вранці 29 липня з території РФ обстріляли Семенівську громаду Чернігівської області.
Про це повідомляє ОК "Північ".
"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 05:10 до майже 06 години ранку з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади. У результаті пошкоджено адмінбудівлю", -йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про постраждалих наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Що задумав Путін: чому зернова угода - це набагато більше, ніж просто розблокування українських портів
- Немає жодного сенсу наступати: Арестович розповів, коли почнеться контрнаступ ЗСУ
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає