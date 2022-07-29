Пошкоджено адмінбудівлю: окупанти з території РФ обстріляли одну з громад Чернігівської області

Окупанти вранці 29 липня з території РФ обстріляли Семенівську громаду Чернігівської області.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 05:10 до майже 06 години ранку з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади. У результаті пошкоджено адмінбудівлю", -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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