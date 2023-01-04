Пошкоджено авто пожежників, є руйнування і поранені через обстріли РФ: ситуація на Харківщині 4 січня

Війська країни-терористки РФ 3 січня обстрілювали на Харківщині прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Поранено двох цивільних людей.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську у результаті обстрілів РФ пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

У Куп'янському районі протягом доби від атак окупантів поранення отримали двоє чоловіків 42 та 72 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та дають ворогу рішучу відсіч. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на нашу Перемогу!", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 2 січня обстрілювали ті ж райони Харківської області. Під час гасіння пожеж росіяни продовжували накривати вогнем рятувальників. Особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли окупантів – в смт Дворічна та у Вовчанську.

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