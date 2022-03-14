Пошкоджено будинки, школу і завод: російська армія не припиняє обстрілювати Авдіївку

Пошкоджено будинки, школу і завод: російська армія не припиняє обстрілювати Авдіївку

Російські окупанти випустили "Гради".

Від вечора неділі, 13 березня, не припиняються обстріли Авдіївки армією Російської Федерації.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, росіяни стріляють з Точок-У та реактивних систем залпового вогню.

Один пакет "Граду" окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки.

Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється, наголосив Кириленко.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по Святогірську. Бомби пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Внаслідок обстрілів пошкоджено два приміщення Святогірської лаври.

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