Пошкоджено будинок, автомобілі: що відомо про нічний удар по Київщині 

Постраждалих серед населення немає.
Вночі проти 27 жовтня росіяни завдали чергового дронового удару по Київській області.
Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.
"У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - написав він.
Однак в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.
Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Раніше повідомлялося, що у напрямку Києва знищено близько десятка дронів. Повітряна тривога тривала понад три години.
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