Пошкоджено два літаки: на базі у Саратові, звідки РФ запускає ракети по території України, сталася "бавовна" (відео)

На аеродром "Енгельс" у Саратові пролунав вибух. За повідомленнями російських пропагандистських засобів інформації, він був атакований безпілотником.

Інцидент стався вранці, 5 грудня.

Невідомий дрон упав на злітно-посадкову смугу і пошкодив два літаки.

Це той самий аеродром, з якого піднімаються Ту-95, які регулярно кошмарять Україну.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. В результаті ворожої атаки загинув 23-річний хлопець, який перебував на вулиці.

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