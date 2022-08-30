Пошкоджено дві школи, Палац спорту та Палац культури: наслідки обстрілів у Дружківці на Донеччині - ОВА

Дві школи, Палац спорту і Палац культури постраждали у вівторок, 30 серпня, у Дружківці Донецької області внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Школа № 8 знищена вщент. Вона нещодавно була відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає. Немає жодного місця в Донецькій області, безпечного від російської зброї. Вони будуть знищувати все, до чого дотягнуться", - наголосив він.

Павло Кириленко закликав жителів евакуюватися.

"У таких обставинах залишатися в області не можна! Прилетіти може куди завгодно. Евакуюйтеся, поки є така можливість! Держава забезпечує безкоштовну евакуацію до безпечних регіони України", - додав він.

Нагадаємо, Росія вранці 30 серпня обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. За попередньою інформацією, зафіксовано вісім прильотів. Є загиблі та постраждалі.

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