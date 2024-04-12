Пошкоджено об'єкт енергетики: деталі удару РФ по Запорізькій області

Під час атаки постраждала жінка.

Упродовж доби окупанти завдали 279 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області.

Про наслідки обстрілів повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Одну жінку поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе", - написав він.

Крім того, надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Наслідки атаки:

війська РФ атакували ракетами об'єкт енергетики в Запорізькому районі

ворожа авіація завдали удар по Малій Токмачці

46 БпЛА різної модифікації тероризували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку

15 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку та Левадне

214 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову влаштували атаку по українських містах. Більше це читайте у нашій новині.

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