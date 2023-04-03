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Пошкоджено приватні будинки: росіяни атакували чотири громади на Сумщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Пошкоджено приватні будинки: росіяни атакували чотири громади на Сумщині

Обстріл Сумщини, фото / поліція

Окупанти продовжують тероризувати прикордоння України.

У неділю, 2 квітня, загарбники обстріляли чотири громади на Сумщині. Низка населених пунктів звзнала пошкоджень внаслідок ракетного та мінометних обстрілів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Юнаківська громада: росіяни били з міномету – 20 "прильотів". Пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі;
  • Хотінська громада: 12 "прильотів" внаслідок мінометного обстрілу. Пошкоджено 6 приватних будинків;
  • Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномету –  17 "прильотів";
  • Краснопільська громада: обстріл із ПТРК (керована ракета), а також мінометний обстріл – 2 "прильоти".

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла. Через атаку загарбників загинули шестеро людей

Від обстрілу загинуло немовля і бабуся – родину вмовляли евакуюватись із Авдіївки

Від обстрілу загинуло немовля і бабуся – родину вмовляли евакуюватись із Авдіївки

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Дата публікації
Перегляди
97
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