Пошкоджено приватні будинки: росіяни атакували чотири громади на Сумщині

У неділю, 2 квітня, загарбники обстріляли чотири громади на Сумщині. Низка населених пунктів звзнала пошкоджень внаслідок ракетного та мінометних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Юнаківська громада: росіяни били з міномету – 20 "прильотів". Пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі;

Хотінська громада: 12 "прильотів" внаслідок мінометного обстрілу. Пошкоджено 6 приватних будинків;

Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномету – 17 "прильотів";

Краснопільська громада: обстріл із ПТРК (керована ракета), а також мінометний обстріл – 2 "прильоти".

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла. Через атаку загарбників загинули шестеро людей.

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