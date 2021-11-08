Пошкоджено техніку водоканалу: на Донбасі бойовики з важкої артилерії обстріляли Світличне (фото)

Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

Вранці 8 листопада бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.

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Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

"8 листопада у період з 05.43 до 06.11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація для участі у ТКГ

Зазначається, що українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі. Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.

Українська делегація для участі у ТКГ

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