Пошкоджено техніку водоканалу: на Донбасі бойовики з важкої артилерії обстріляли Світличне (фото)

Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.
Вранці 8 листопада бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.
Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.
"8 листопада у період з 05.43 до 06.11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі. Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.