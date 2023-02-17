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Пошкоджено житлові будинки: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Пошкоджено житлові будинки: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

На Сумщині за добу сталося 69 "прильотів" / Фото: Сумська ОВА

Внаслідок атак загарбників у регіоні зафіксували 69 "прильотів" за добу.

У четвер, 16 лютого, окупанти обстріляли сім громад у Сумській області. Пошкоджені житловы будинки та прилеглі господарчі споруди в Новослобідській громаді. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в регіоні.  

  • Великописарівська громада: окупанти били з мінометів − 10 "прильотів";
  • Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли − 11 "прильотів";
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії − 9 "прильотів";
  • Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 "прильотів";
  • Краснопільська громада: із ворожого БПЛА (квадрокоптерного типу) скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ); 
  • Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.
  • Новослобідська громада: мінометні обстріли − 10 "прильотів". У результаті вибухів у селі Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди;

Обійшлося без жертв серед населеня. 

Раніше ми повідомляли, що під час масованого обстрілу РФ території України в ніч проти 16 лютого снаряд влучив у будинок подружжя на Херсонщині. Чоловік і жінка загинули. 

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Дата публікації
Перегляди
361
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