Пошкоджено житлові будинки: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

Внаслідок атак загарбників у регіоні зафіксували 69 "прильотів" за добу.
У четвер, 16 лютого, окупанти обстріляли сім громад у Сумській області. Пошкоджені житловы будинки та прилеглі господарчі споруди в Новослобідській громаді.
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в регіоні.
- Великописарівська громада: окупанти били з мінометів − 10 "прильотів";
- Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли − 11 "прильотів";
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії − 9 "прильотів";
- Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 "прильотів";
- Краснопільська громада: із ворожого БПЛА (квадрокоптерного типу) скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ);
- Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.
- Новослобідська громада: мінометні обстріли − 10 "прильотів". У результаті вибухів у селі Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди;
Обійшлося без жертв серед населеня.
Раніше ми повідомляли, що під час масованого обстрілу РФ території України в ніч проти 16 лютого снаряд влучив у будинок подружжя на Херсонщині. Чоловік і жінка загинули.
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