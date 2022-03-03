Пошкоджену теплотрасу біля вокзалу в Києві відновили: містяни з опаленням і гарячою водою

Пошкоджену теплотрасу біля вокзалу в Києві відновили: містяни з опаленням і гарячою водою

Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі.

У Києві комунальники ліквідували пошкодження тепломережі біля вокзалу, де напередодні силам ППО довелося перехоплювати крилату ракету російських військових. Нині усі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням.

Про це інформує КМДА.

"Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" сьогодні, як і обіцяли, ліквідували пошкодження, що сталося вчора унаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу. Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне", - сказано в повідомленні.

Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі.