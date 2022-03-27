Пошкоження ізоляційних споруд станції загрожує радіацією всій Європі: Росія звозить до ЧАЕС військову техніку та озброєння

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

Росія продовжує мілітаризацію території відчуження Чорнобильської АЕС. Військові транспортують і зберігають значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 27 березня.

"Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

За даними Генштабу, десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу ЗС РФ з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції.

"Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади", - зауважують Збройні сили України.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

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