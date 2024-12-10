Пошукова операція в Запоріжжі: лікарі реанімували постраждалого, якого раніше визнали загиблим

Обнадійливу новину повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Запоріжжя 10 грудня. Жителя під час пошукової операції було визнано загиблим.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Стан людини важкий, проте віримо у краще і дякуємо нашим медикам", — написав Федоров.
Також він повідомив, що ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер" по центру Запоріжжя о 15:00.
"Наразі нам відомо остаточно про двох загиблих. Наші лікарі зробили неймовірне і одну людину вдалося реанімувати. Наразі доставлено до лікарні 16 осіб: 9 жінок, 7 чоловіків. За попередньою інформацією, люди, які доставлені до лікарні, перебувають у вкрай тяжкому стані", — пізніше сказав Федоров в ефірі телемарафону.
Він додав, що рятувальна операція триває. Усі служби працюють на місті.
Відомо, що під завалами перебуває щонайменше шестеро людей.
"З кимось з них є можливість контакту, з більшістю наразі немає контакту", — додав Федоров.
Він підтвердив, що ракета влучила у приватну клініку, що розташована в центрі міста. У будівлі були як співробітники, так і пацієнти.
Ударом також пошкоджено декілька багатоповерхівок.
"Комунальні служби вже забивають вікна, ремонтують покрівлі для того, щоб вночі наші мешканці були захищені від погодних наслідків. Пошкоджено також будівлі позашкільного закладу і школи, що розташовані навпроти медцентру", — повідомив Федоров.
За його словами рятувальна операція триватиме щонайменше 5-7 годин.
Нагадаємо, у Запоріжжі триває рятувальна операція. У місті після чергового ракетного удару Росії є загиблі і поранені мирні жителі.
За даними ОВА, постраждалих вже 16 осіб. Серед них — двоє лікарів.
Нагадаємо, 10 грудня окупанти вдарили по Запоріжжю. Перед цим в ОВА попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.
У місті зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр. На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.
Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував ракетний удар по Запоріжжю.
Читайте також: