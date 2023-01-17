Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершено: російська ракета вбила 44 людини, серед яких 5 дітей

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 17 січня завершено.

Про це повідомляє ДСНС.

"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено", - йдеться у повідомленні.

врятовано 39 осіб, з них 6 дітей

загинуло 44 особи, з них 5 дітей

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях

Як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, серед загиблих п'ятеро дiтей, найменшому хлопчику не було й року.

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої ракети РФ, ворожа протикорабельна ракета Х-22 поцілила у багатоповерхівку у Дніпрі, де внаслідок обстрілу повністю було зруйновано цілу секцію будинку, а під завалами опинилися люди. Внаслідок обстрілу загинуло 44 людини, серед яких є цілі родини.

Як припустив мер Дніпра Борис Філатов, РФ, ймовірно, хотіла завдати удару по Придніпровській теплостанції, однак промазала та влучила просто у будинок.