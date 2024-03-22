Пошуково-рятувальну операцію у Запоріжжі завершено: кількість постраждалих збільшилася 

Станом на 19:50 кількість постраждалих збільшилася до 27. Серед них двоє дітей. Ще троє людей загинуло.

Про це повідомили у ДСНС.

"Надзвичайники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, проводили пошуково-рятувальні роботи у приватному житловому секторі, надавали допомогу у демонтажі аварійних конструкцій комунальним службам", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що постраждалим в результаті російської атаки надається кваліфікована психологічна допомога співробітниками ДСНС.

Завтра, 23 березня, рятувальники разом з іншими службами продовжать роботу з ліквідації наслідків ракетних ударів по місту. Наразі розбір та демонтаж зруйнованих конструкцій призупинено.

Нагадаємо, у Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з людьми, що рухався через греблю Дніпровської ГЕС.

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