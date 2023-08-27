Посилення мобілізації в Україні: екскомандир "Айдару" спрогнозував, скільки людей ще треба призвати

Зеленський заявив, що військові звернулися до нього з проханням посилити мобілізацію.

В Україні, ймовірно, посилять мобілізацію. Тієї кількості, яку призивають зараз, недостатньо.

Про це розповів розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, пише 24 канал.

За словами екскомандира, на війні головний солдат, тоді як будь-яка зброя лише допомога.

Також він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Україна вже набирає близько 10 тисяч людей щомісяця.

"Якщо ця цифра відповідає дійсності, то це зовсім небагато. Це фактично компенсацію втрат, ротації тощо. Відмотаймо на рік назад. Якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами, можливо, зараз ситуація у нас була б краща. А ми тоді почекали поки вони мобілізувалися і тільки з грудня – січня розгорнули велику хвилю української мобілізації, - зазначив Айдар.

РФ планує велику хвилю мобілізації

Екскомандир роти батальйону "Айдар" наголошує, що важливо знову не повторити цю помилку.

"Як тільки побачимо, що Росія дійсно розпочинає велику хвилю мобілізації, треба відразу синхронно починати свою. Щоб не говорили про сучасну війну, війну дронів тощо, але насамперед це війна сотень тисяч чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках вбивають ворога і захоплюють позиції. Це незамінне, все інше може хіба що допомогти солдату", - розповідає військовий.

Він каже, що деякі речі, на жаль, можна компенсувати лише чисельністю.

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"Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то при всій технічній перевазі це можна компенсувати лише такою ж кількістю людей. Найближчі пів року нам треба мобілізувати приблизно пів мільйона українців. Орієнтуймось на цю цифру, це неминуче",

– зазначив Дикий.

Страх перед війною

Євген Дикий також розповідає, що в Україні є багато порядних людей, які не хочуть потрапити у цю "м'ясорубку".

"Боятися це нормально, адже на фронті дійсно дуже страшно і це треба чесно визнавати. Проте для себе треба сприйняти реальність: чим довше це буде тягнутися, тим до більшої кількості людей ця війна дотягнеться. Краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати.", – підсумував екскомандир роти батальйону "Айдар".

Нагадаємо, декілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулися до нього з проханням посилити мобілізацію.

Зазначимо, якщо парламент вирішить посилити мобілізацію та ухвалить зміни до певних норм, що надають відстрочку від мобілізації, певні категорії тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, можуть мобілізувати на війну.

У Харківській області посилюють планові мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

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