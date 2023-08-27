Посилення мобілізації в Україні: хто може бути призваним

Якщо парламент вирішить посилити мобілізацію та ухвалить зміни до певних норм, що надають відстрочку від мобілізації, певні категорії тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, можуть мобілізувати на війну.

Яких саме студентів у такому випадку зможуть мобілізувати, розповів військовий юрист Микола Максимов.

"Перші категорії, хто потенційно могли б потрапити під законодавчі зміни, це студенти 40-45 років, які у 2022 році вирішили здобути другу або третю освіту", — зазначив Максимов.

Крім того, як зазначив юрист і сьогодні є "приховані хитрощі" військкомів, до яких вони вдаються стосовно, наприклад, аспірантів. Їх змушують пред'являти документи, яких не існує.

"Наприклад, в аспіранта вимагали студентський квиток, хоча в аспірантів такого документа немає, а також письмові звіти про складання сесій. Якщо військовозобов'язаний не може пред'явити документи за запитом військкомату, його направляють на військово-лікарську комісію та після цього вручають мобілізаційне розпорядження, що нібито людина не встигла оформити відстрочку", — поділився випадком зі своєї практики юрист Микола Максимов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планується прискорення мобілізаційних заходів і, чи справді "служитимуть усі". Як зазначив Зеленський, військові дійсно звернулись до нього з таким проханням.

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