Посилення прав поліції та покарання для ухилянтів: Безугла шокувала нормами, які є у тексті про мобілізацію

У військовозобовʼязаних громадян з'являться нові обов'язки.
Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив текст проєкту про мобілізацію до другого читання.
Про це повідомила народна депутатка Марʼяна Безугла.
Процес мобілізації
Зокрема, процес мобілізації у разі ухвалення проєкту буде такий:
- Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.
- Мобілізація транспортних засобів - уточнення. Для громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати.
- Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.
Нові обов'язки для військовозобов'язаних
Вона додала, що у військовозобовʼязаних громадян з'являться нові обов'язки. Це:
- Пройти медогляд під час мобілізації.
- Уточнити свої дані в ЦНАП / ТЦК СП / електронний кабінет військовозобовʼязаного. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.
- Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.
Хто підлягають мобілізації тільки за бажанням
Відповідно до проєкту, добровільний мобілізації підлягають:
- особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом)
- особи, звільнені з полону
- особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.
Обмеження прав ухилянтів:
- Обмеження прав ухилянтів. Встановлення тимчасових обмежень ухилянтів за позовом територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом у праві керування транспортними засобами, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.
- Посилення участі національної поліції.
Нагадаємо, Комітет з національної безпеки та оборони підготував текст законопроєкту № 10449 про мобілізацію до другого читання. Його розгляд у Верховній Раді може розпочатися вже сьогодні, 10 квітня.
Читайте також:
- Росія вдарила по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалося збити ППО
- Війська РФ втрачають позиції на одній з ділянок фронту: деталі від ISW
- Загарбники скинули авіабомбу на окуповану Херсонщину