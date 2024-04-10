Посилення прав поліції та покарання для ухилянтів: Безугла шокувала нормами, які є у тексті про мобілізацію

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки затвердив текст проєкту про мобілізацію до другого читання.

Про це повідомила народна депутатка Марʼяна Безугла.

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Процес мобілізації

Зокрема, процес мобілізації у разі ухвалення проєкту буде такий:

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів - уточнення. Для громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Нові обов'язки для військовозобов'язаних

Вона додала, що у військовозобовʼязаних громадян з'являться нові обов'язки. Це:

Пройти медогляд під час мобілізації.

Уточнити свої дані в ЦНАП / ТЦК СП / електронний кабінет військовозобовʼязаного. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Хто підлягають мобілізації тільки за бажанням

Відповідно до проєкту, добровільний мобілізації підлягають:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом)

особи, звільнені з полону

особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Обмеження прав ухилянтів:

Обмеження прав ухилянтів. Встановлення тимчасових обмежень ухилянтів за позовом територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом у праві керування транспортними засобами, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Посилення участі національної поліції.

Нагадаємо, Комітет з національної безпеки та оборони підготував текст законопроєкту № 10449 про мобілізацію до другого читання. Його розгляд у Верховній Раді може розпочатися вже сьогодні, 10 квітня.

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