Посилення російського флоту в Чорному морі та перекриття газу через вибух у Чорткові: головні новини ночі 12 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 12 червня:
- Російські окупанти збільшили свій флот у Чорному морі на 2 великих десантних кораблі. Читати далі –>
- Через вибух, який пролунав у місті Чорткові Тернопільської області під час повітряної тривоги влада міста припинила постачання газу. Читати далі –>
- Ілон Маск передав ще одну партію комплексів супутникового зв'язку Starlink на потреби ЗСУ. Читати далі –>
- Японія передала портативні установки для очищення води, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій на півдні України. Читати далі –>
- Посол США в Україні прокоментувала заяву американського президента Джо Байдена про реакцію українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни. Читати далі –>
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