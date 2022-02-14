Посилення російської агресії: на Донбасі бойовики поранили українського військового

Крім того, на Донеччині пролітав безпілотник бойовиків, імовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 14 лютого поранення отримав український військовий. Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення.

Про це інформує пресцентр штабу ООС на сторінці в Facebook.

Зокрема, підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів поблизу Трьохізбенки. А біля Мар'їнки окупанти залучили безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У результаті дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів кордони українських підрозділів залишилися незмінними. Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

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