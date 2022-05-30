"Посилення санкцій проти РФ має торкнутися більшої кількості державних чиновників і бізнесменів" - Єрмак

Недостатньо жорсткі санкції Заходу 2014 року призвели до повномасштабної війни Росії проти України.

Посилення санкцій має охоплювати фінансовий та енергетичний сектори Росії, а також торкнутися більшої кількості державних чиновників і бізнесменів.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він наголосив, що плани Кремля буде важко зірвати, якщо союзники та партнери України не підуть далі й не застосують жорсткі заходи, які підірвуть здатність Росії фінансувати війну.

"Ми вже були свідками того, як після 2014 року введені Заходом санкції не торкнулися впливових людей у рф, а також низки секторів економіки. Через вісім років ми отримали жорстоку агресію Росії проти України. Захід має ввести нафтове ембарго, щоб вдарити по здатності РФ фінансувати агресію", - зазначив Єрмак

Андрій Єрмак наголосив, що під санкції мають потрапити транспортні компанії, особливо морські оператори, і страхові компанії, які підтримують експорт російських енергоресурсів.

Лише повне енергетичне ембарго матиме необхідний економічний і психологічний вплив на прийняття рішень Кремлем.

"Захід має довести, що більше не буде терпіти імперські амбіції Росії, незважаючи на короткострокові внутрішні витрати. Демократичний світ також повинен запровадити нові та посилити існуючі фінансові санкції. Вони мають стосуватися всіх російських банків — починаючи з "Газпромбанку" — та їхніх дочірніх і підставних компаній у рф та за її межами", - підкреслив він.

Очільник Офісу президента зазначив, що вторинні санкції мають бути накладені на суб’єктів, які обходять цей режим або іншим чином сприяють агресії Росії.

Перелік осіб, на яких варто накласти санкції, необхідно розширити, включивши в нього найближчих членів сім’ї, які володіють їхніми активами.

"До списку санкцій мають бути додані всі державні службовці, які вищі певного рангу, а також керівники державних підприємств, у тому числі члени їх правління, як російські, так і іноземні. Також Захід має знайти шляхи використання вилучених російських активів для відновлення України після війни. Наприклад, заморожені резерви російського центрального банку, які оцінюються в сотні мільярдів доларів, можуть бути дуже необхідними для післявоєнного відновлення України", - резюмував він.

Нагадаємо, Єрмак повідомив, коли ЄС узгодить шостий пакет санкцій проти Росії.

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