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Посилюємо ППО і працюємо над поверненням війни назад до Росії – Зеленський

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Посилюємо ППО і працюємо над поверненням війни назад до Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Найбільш масована атака від рф – майже 160 ракет і дронів, українські воїни збили більшість із них – різні типи ракет, "шахеди".

Посилюватимемо ППО і працюватимемо над поверненням війни назад до Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 29 грудня, коментуючи наймасованішу ракетну атаку росії по Україні.

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет і "шахеди". Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень", – сказав Зеленський. 

Президент наголосив – важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору.

"Багато лідерів сьогодні вже заявили щодо підтримки України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад – до цих покидьків додому, до Росії, звідки вона й прийшла.

Працюємо, щоб повернути цю війну до Росії! Зеленський гнівно відреагував на атаку України

Працюємо, щоб повернути цю війну до Росії! Зеленський гнівно відреагував на атаку України

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Київ. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — написав Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
1249
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