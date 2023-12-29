Посилюємо ППО і працюємо над поверненням війни назад до Росії – Зеленський

Найбільш масована атака від рф – майже 160 ракет і дронів, українські воїни збили більшість із них – різні типи ракет, "шахеди".

Посилюватимемо ППО і працюватимемо над поверненням війни назад до Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 29 грудня, коментуючи наймасованішу ракетну атаку росії по Україні.

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет і "шахеди". Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень", – сказав Зеленський.

Президент наголосив – важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору.

"Багато лідерів сьогодні вже заявили щодо підтримки України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад – до цих покидьків додому, до Росії, звідки вона й прийшла.

Працюємо, щоб повернути цю війну до Росії! Зеленський гнівно відреагував на атаку України

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Київ. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — написав Володимир Зеленський.

Читайте також: