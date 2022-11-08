Посилюють свій вплив у Кремлі: аналітики назвали, від кого залежить Путін

У Росії свій вплив не стільки для перемоги у війні проти України, а для просування особистих інтересів, посилює провоєнна фракція силовиків.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), йдеться про очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та чеченського лідера Рамзана Кадирова.

За даними Інституту, наразі у РФ через невдачі в Україні склалася така ситуація, що очільник Кремля Володимир Путін залежить від цих двох очільників силових структур.

Більше того на фоні провалів російського Міноборони в Україні Пригожин в ЗМІ намагається розширити свою владну базу в Росії, орієнтовану на свою ПВК "Вагнер", одночасно підриваючи об'єднані російські сили та роль ЗС РФ. Він також користуючись провалами мобілізації та невдоволенням росіян її перебігом, постійно дискредитує регіональну владу та чиновників, посилюючи свою важливість.

"Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами Збройних сил Росії", - зазначили в ISW.

Там також додали що інший член партії силовиків, лідер Чечні Рамзан Кадиров, також намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну. З посиланням на "Український центр спротиву" в Інституті зазначали, що Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях України.

Таким чином в ISW наголошують, що і Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні.

"Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію. Подібні дискусії відхиляються від позиціонування Путіна, яке тривало десятиліття, як єдиного життєздатного лідера Росії", - вважають аналітики Інституту та додають, що Пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля.

Центр "Український спротив" навіть повідомляв, що він неофіційно зустрічався з головою адміністрації Путіна Антоном Вайно, з яким нібито обговорював негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до російського вищого військового командування. Наявність цієї зустрічі неможливо підтвердити у відкритих джерелах, але західні офіційні особи раніше підтверджували, що Пригожин безпосередньо звертався до Путіна щодо військових невдач в Україні в жовтні.

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Нагадаємо, що окрім впливу на внутрішню російську політику Пригожин замахнувся і на міжнародний рівень. Так, нещодавно він визнав своє втручання в американські вибори. "Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – заявляв він.

У Держдепі різко відповіли на цю заяву і нагадали, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина.

Також Пригожин відзначився гучними заявами, які потенційно можуть сподобатися простим росіянам. Так, він заявив, що в Росії не відбулася мобілізація еліт і поскаржився, що діти оліграхів не хочуть воювати. На думку радника ОП Арестовича, така заява свідчить про те, що Пригожин намагається "загравати" з народом.

Публічний "наїзд" Кадирова та Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують думку про певний союз між ними.

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