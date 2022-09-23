Посла Ірану позбавлено акредитації в Україні: відповідь МЗС на удари іранськими дронами

За дорученням президента Зеленського до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

У п’ятницю, 23 вересня, після того, як російські окупанти застосували для ударів по території України дрони-камікадзе іранського виробництва, українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

У повідомленні йдеться, що до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосили в українському МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.

"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу 23 вересня іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина.

Читайте також: