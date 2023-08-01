Посла Польщі викликали до МЗС України через висловлювання Марчина Пшидача: стали відомі подробиці

Ціхоцькому пояснили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі "не відповідають дійсності та є неприйнятними".

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький був викликаний до Міністерства закордонних справ у Києві. Приводом для того стали висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі у МЗС Ціхоцькому пояснили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі "не відповідають дійсності та є неприйнятними".

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", – наголосив представник українського МЗС.

Раніше Пшидач заявив, що наша держава отримала справді велику підтримку від Польщі і їй “варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років”.

Нагадаємо, що в Офісі президента відкинули заяву з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку.

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