"Послаблює їхні позиції": Арестович оцінив звільнення російських командирів за провали в Україні

"Послаблює їхні позиції": Арестович оцінив звільнення російських командирів за провали в Україні

Напевно відомо, що знято з посади російського командувача 6-ї армії і нібито 1-ї танкової армії.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "пошук винних" у провалах у війні проти України серед російських військових обезголовлюватиме армію РФ дедалі більше.

Про це Арестович сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Зняття командирів, які провалилися, але мають певний досвід, і постановка на командування тих людей, які такого досвіду не мають, – це послаблення позиції ворога. За попередніми даними, у Шойгу – інфаркт. Треба перевіряти, звісно. Напевно відомо, що зняли командувача 6-ї армії і нібито 1-ї танкової армії", – розповів радник голови ОП.

Він додав, що перша танкова армія – "це якраз Суми, Харків, це один з основних напрямків, якому приділялася величезна увага".

"Перша танкова армія ­– це Підмосков'я – ударне і головне, і елітне з'єднання російських збройних сил – найкраще, яке вважалося. Усе воно похоронене біля Сум і Харкова. Фактично припинило існування. Там залишки і недобитки", – розповів Арестович.

Він наголосив, що пошук винних у російській армії, звільнення командирів, які мають досвід, "ще більше послаблює їхні позиції".

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"Тобто в російській армії, в російському воєнно-політичному керівництві російське керівництво почало шукати винних. І оцей пошук винних буде обезголовлювати їхню армію ще більше", – пояснив радник президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні у боях за Маріуполь Донецької області загинув комбриг морської піхоти Чорноморського флоту, полковник Олексій Шаров та щонайменше два сержанти.