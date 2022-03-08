Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій щодо Росії і Білорусі

Там і санкції до олігархів, і відмова від російського газу.

Нові санкції проти Росії та Білорусі погодили в Євросоюзі. Серед них - фінансові обмеження та персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів. Відмовлятися від російських енергоносіїв в Європі будуть, але поступово.

Про це розповіла кореспондентка «Радіо Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Європа готується посилити тиск на Росію, щоб вона припинила свою безпрецедентну агресію проти України. Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій.

Отже, збираються обмежити доступ до системи «SWIFT» Білорусі, з чиєї території запускали ракети по Україні. Але не всієї країни, лише трьох білоруських банків. Що стосується Росії, хочуть ударити і по морському сектору, заборонити експорт морських технологій із Євросоюзу до країни-агресорки.

А ще посилити моніторинг криптовалюти, щоби перекрити її використання росіянами, котрі спробують обійти санкції ЄС.

Чорний список осіб, наближених до Володимира Путіна, також подовжать. Додадуть туди ще кілька олігархів і депутатів, імена поки невідомі. Європейські лідери визнають: уже запроваджені обмеження не справили потрібного ефекту. Знадобиться, кажуть, час.

Аналітики однієї з найбільших фінансових корпорацій світу Морган Стенлі дійсно прогнозують Росії дефолт наприкінці квітня. А щоби процес прискорити і щоби грошей на війну проти України не було вже зараз, Київ закликає партнерів максимально посилювати тиск. Очільник української дипломатії хоче ембарго на російську нафту і газ. І її імпорт уже заборонив сьогодні американський президент. Утім, до цього не готові поки у європейських столицях.

Цю ідею, зокрема, напередодні відкинула Німеччина, що найактивніше - з-поміж усіх європейських країн - купує російську сировину. Й від цього неможливо відмовитися за одну ніч, заявив канцлер, утім запевнив, що його країна намагається реалізувати плани щодо використання альтернативних джерел енергетики. Єврокомісія зі свого боку запропонувала рухатися в цьому напрямку всім країнам, аби скоротити залежність від російського газу якомога швидше.

Зараз більше ніж 40 відсотків блакитного палива ЄС імпортує з Росії. Але не можна, вважає керівництво ЄС, залежати від країни, що постійно погрожує. Пакет включає в себе орієнтацію на відновлювальні джерела енергії, перехід на біопаливо й водень. І якщо всі країни консолідовано зосередяться на впровадженні цих заходів, уже до кінця цього року зможуть скоротити поставки з Росії на дві третини, прогнозують у Єврокомісії.

І вже цілком серйозно припускають, якщо Путін таки заграбастає собі Україну, його наступними жертвами можуть стати Латвія, Литва, Естонія. Саме тому там наполягають на якомога суворіших санкціях.