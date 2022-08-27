Посол Британії оригінально висловила прихильність до української "бавовни": фото

Британська дипломатка пораділа “бавовні”, яка останнім часом не дає спокою військовим РФ.
Надзвичайний та Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс дотепно підтримала Україну, яка продовжує захищати свою Незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією.
У п’ятницю, 26 серпня, у своєму Twitter опублікувала знімок з гілкою бавовни, яка зараз асоціюється з вибухами на російських військових об’єктах.
Судячи з опублікованого фото, британську дипломатку, як і всіх українців, тішить “бавовна”, яка останнім часом не дає спокою агресорові.
У мене нещодавно виявлена прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022
“У мене недавно виявлена прихильність до цієї рослини”, – підписала Мелінда Сіммонс багатозначне фото посол.
Раніше у ролику з привітанням до Дня Незалежності України вона складала букет із соняшників та бавовни. Дипломатка зазначила, що навіть за умов війни українці зберігають почуття гумору та створюють нові символи спротиву.
Нагадаємо, останній місяць літа в анексованому Росією Криму пройшов неспокійно. Лише протягом одного тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".
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