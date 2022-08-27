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Посол Британії оригінально висловила прихильність до української "бавовни": фото

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Посол Британії оригінально висловила прихильність до української "бавовни": фото

Мелінда Сіммонс / Фото: Getty Images

Британська дипломатка пораділа “бавовні”, яка останнім часом не дає спокою військовим РФ.

Надзвичайний та Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс дотепно підтримала Україну, яка продовжує захищати свою Незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією. 

У п’ятницю, 26 серпня, у своєму Twitter опублікувала знімок з гілкою бавовни, яка зараз асоціюється з вибухами на російських військових об’єктах. 

Судячи з опублікованого фото, британську дипломатку, як і всіх українців, тішить “бавовна”, яка останнім часом не дає спокою агресорові. 

“У мене недавно виявлена прихильність до цієї рослини”, – підписала Мелінда Сіммонс багатозначне фото посол.

Раніше у ролику з привітанням до Дня Незалежності України вона складала букет із соняшників та бавовни. Дипломатка зазначила, що навіть за умов війни українці зберігають почуття гумору та створюють нові символи спротиву.

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, останній місяць літа в анексованому Росією Криму пройшов неспокійно. Лише протягом одного тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

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