Посол Британії оригінально висловила прихильність до української "бавовни": фото

Британська дипломатка пораділа “бавовні”, яка останнім часом не дає спокою військовим РФ.

Надзвичайний та Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс дотепно підтримала Україну, яка продовжує захищати свою Незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією.

У п’ятницю, 26 серпня, у своєму Twitter опублікувала знімок з гілкою бавовни, яка зараз асоціюється з вибухами на російських військових об’єктах.

Судячи з опублікованого фото, британську дипломатку, як і всіх українців, тішить “бавовна”, яка останнім часом не дає спокою агресорові.

У мене нещодавно виявлена ​​прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022

“У мене недавно виявлена прихильність до цієї рослини”, – підписала Мелінда Сіммонс багатозначне фото посол.

Раніше у ролику з привітанням до Дня Незалежності України вона складала букет із соняшників та бавовни. Дипломатка зазначила, що навіть за умов війни українці зберігають почуття гумору та створюють нові символи спротиву.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, останній місяць літа в анексованому Росією Криму пройшов неспокійно. Лише протягом одного тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

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