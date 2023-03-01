Посол Ізраїлю в Україні розповів про недоліки системи раннього оповіщення та які ракети вона може не виявити

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу, відмовляючи Києву у військовій техніці та не допускаючи передавання третіми країнами зброї, що містить ізраїльські комплектувальні. Проте нещодавно стало відомо, що Україна отримає ізраїльські технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю BBC розповів, що важливим питанням наразі залишається, що Україні треба адаптувати цю систему оповіщення, оскільки її територія набагато більша за територію Ізраїлю, тут інші загрози.

"Але я впевнений, що ця система буде не просто працювати, а буде рятувати життя, і я сподіваюся, що це станеться незабаром. Міністр, коли був тут, підкреслив, що це відбудеться найближчим часом, я не можу назвати конкретні строки, тому що процес адаптації системи займе якийсь час", - зазначив він.

Бродський також пояснив, що сенс цих систем у тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон. Завдяки ізраїльський системі оповіщення можна не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, тому що будуть точні координати цілей ворожих ракет чи безпілотника.

"Це призведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, тому це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місцю", - наголосив посол.

Проте Міхаель Бродський зауважив, що наразі достеменно невідомо, чи зможе ця системи оповіщення помічати різні типи ракет, оскільки в Ізраїлі зараз немає загроз обстрілу балістичними ракетами, крилатими ракетами.

"Ми стикаємося з більш примітивними ракетами, якими нас обстрілюють з сектору Газа", - резюмував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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