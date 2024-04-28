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Посол Литви натякнув на новий удар по Кримському мосту

Посол Литви натякнув на новий удар по Кримському мосту

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

Дипломат опублікував симфолічне фото.

Посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту. 

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Дипломат опублікував зображення мосту та фотографію пуску ракети. 

"Якщо у когось ще не було можливості сфотографуватися на Кримському мосту, ще є час", - йдеться у дописі.

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Раніше очльник ГУР Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським мостом.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!

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