Посол Литви натякнув на новий удар по Кримському мосту

Посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Дипломат опублікував зображення мосту та фотографію пуску ракети.

"Якщо у когось ще не було можливості сфотографуватися на Кримському мосту, ще є час", - йдеться у дописі.

Раніше очльник ГУР Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським мостом.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!