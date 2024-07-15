Посол Німеччини в Україні зробив заяву про переговори з Росією

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер наголосив, що вимоги російського-президента диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни в Україні є абсолютно неприйнятними.

Про це він сказав в інтервʼю "Суспільному".

Він наголосив, що Німеччина від самого початку підтримувала "формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо цей процес на шляху до миру і Німеччина бере в ньому активну участь. Я особисто також доволі активно підтримував його, у нас було багато зустрічей у Києві. Я співпрацюю з Андрієм Єрмаком та іншими, щоб дійсно просунути цей процес. У Швейцарії відбувся успішний саміт, планується наступний. Запросити Росію на нього — це було ідеєю також і України, але, що є важливим, умови миру мають обговорюватися тільки на основі міжнародного права й української пропозиції", - зазначив дипломат.

Він також прокоментував заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса про те, що Німеччина не проти ударів своєю зброєю по військових цілях у Росії, та можливість передавання Україні ракет Taurus.

"Я розумію, що з української точки зору процеси щодо того, яку зброю можна застосовувати, коли та за яких умов, тривають занадто довго. З іншого боку, вони необхідні для країн-партнерів. Не тільки Німеччина обговорює ці питання. Що стосується ракет Taurus, я не хотів би ухилятися від відповіді, але на сьогодні у мене немає новин", - прокоментував Мартін Єґер.

Путін наголошує на власних вимогах щодо завершення війни в Україні – виведенні українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, статус яких мають зафіксувати в міжнародних договорах як територія РФ.

Нагадаємо, у Росії влаштували істерику через заяву Буданова.

Читайте також провідні новини дня: