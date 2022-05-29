Посол РФ у Британії розповів, у якому разі Путін може застосувати ядерну зброю в Україні

Посол РФ у Британії розповів, у якому разі Путін може застосувати ядерну зброю в Україні

Посол РФ у Великій Британії попередив, що Росія може використати ядерну зброю, якщо їхнє "існування буде під загрозою".

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва може перетворити Україну на "ядерні відходи", якщо "відчує загрозу втрат на полі бою".

Про це він сказав у розмові з BBC .

"Тактична ядерна зброя відповідно до російської військової доктрини в подібних конфліктах взагалі не використовується", - відповів посол на запитання ведучого, чи вірить він, що тактична ядерна зброя може бути застосована у війні в Україні.

Коли російськи дипломат уникнув прямої відповіді, журналіст продовжив: "Т ак ви не вірите, що це станеться? Ви можете категорично сказати, що цього не буде?". На що Андрій Келін відповів:

"У нас є дуже суворе положення щодо застосування тактичної ядерної зброї, і це переважно, коли існування держави опиняється під загрозою".

Журналіст іронічно зауважив, що саме це, за версією Кремля, і було причиною нападу на Україну 24 лютого, посол відповів:

"Так, і ми впораємося з цим за допомогою звичайної операції, обмеженої звичайної операції".

Він також заявив, що не вірить у заяву російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який нещодавно заявив в ефірі, що "одна російська ядерна ракета може занурити Британію в морські глибини і перетворити все, що від них залишиться, на радіоактивну пустелю".

Нагадаємо, 27 травня Зеленський заявив, що світ готується до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї.

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