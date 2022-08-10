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Посол розповів, як вкрадене з України зерно перевозять до Сирії і Близького Сходу

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Посол розповів, як вкрадене з України зерно перевозять до Сирії і Близького Сходу

Фото: pixabay.com

Через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України зерном.

На чолі з Росією діє злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ на брифінгу.

"Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна оборудка, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні. Звичайно, сирійські, російські в основному судна і не тільки", - повідомив він.

Осташ зауважив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України. За його словами, постачання цієї партії сільгосппродукції замовили бізнес-структури, а не державні представники Лівану.

"Дуже важливо звертатися (у разі таких крадіжок. – Ред.) до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки для того, щоби бути невидимими, і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності", - розповів Осташ .

Осташ наголосив, що такі події потребують опрацювання в рамках Міжнародної морської організації правил реагування на крадіжки продовольства, щоб спробувати створити перепони для правопорушників.

Нагадаємо, з українського порту до Туреччини та Південної Кореї вирушили два судна із зерном.

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