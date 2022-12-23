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Посол у Туреччині розповів про стан командирів з "Азовсталі": обмежене пересування і комунікації

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Посол у Туреччині розповів про стан командирів з "Азовсталі": обмежене пересування і комунікації

Фото: МВС

Україна побоюється через ймовірні замахи на командирів з "Азовсталі".

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що звільнені з російського полону командири "Азовсталі" наразі перебувають у комфортних умовах та очікують на прибуття своїх родин на Новий Рік. 

Про це пише "Радіо Свобода". 

Український посол розповів, що командири забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. Загалом їхній стан покращується.

"Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом. Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення", - сказав посол України в Туреччині. 

Василь Бондар додав, що він сподівається, що командири "Азовсталі" можуть вийти у публічний простір, щоб продемонструвати, як вони виглядають після полону. 

Звільнення з полону командирів "Азовсталі": що відомо

21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати у Туреччині. Це - була одна із умов обміну. 

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Дата публікації
Перегляди
2145
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