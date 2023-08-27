Посол України в Німеччині назвав причини "повільного контрнаступу": до чого тут Захід

Дипломат пояснив ситуацію під час контрнаступу.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв серед причин "повільного контрнаступу" назвав нерішучість Заходу в передаванні Україні сучасної зброї. Поки цивілізовані країни сумнівались щодо деяких видів зброї, окупанти звели потужні лінії оборони.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику Deutschlandfunk.

Макеєв зазначив, що на підготовку українських військових пішло дуже багато часу. Це дало окупантам можливість добре вибудувати лінії оборони, зокрема мінно-загороджувальні поля.

"Одним із наслідків зволікань Заходу стало те, що це дало Москві час укріпити російські позиції на захоплених українських територіях і захистити їх мінливо-вибуховою загороджувальною смугою, ширина якої подекуди сягнула 20 кілометрів", - пояснив дипломат.

Олексій Макеєв додав, що Україні потрібні F-16 та ракети Taurus. Він також наголосив, що західні партнери не змушують Україну до переговорів з РФ.

Нагадаємо, аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів.

Читайте також: