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Посол України в Німеччині назвав причини "повільного контрнаступу": до чого тут Захід

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Марія БойкоМарія Бойко
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Посол України в Німеччині назвав причини "повільного контрнаступу": до чого тут Захід

Олексій Макеєв / Фото: Facebook Олексія Макеєва

Дипломат пояснив ситуацію під час контрнаступу.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв серед причин "повільного контрнаступу" назвав нерішучість Заходу в передаванні Україні сучасної зброї. Поки цивілізовані країни сумнівались щодо деяких видів зброї, окупанти звели потужні лінії оборони. 

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику Deutschlandfunk

Макеєв зазначив, що на підготовку українських військових пішло дуже багато часу. Це дало окупантам можливість добре вибудувати лінії оборони, зокрема мінно-загороджувальні поля. 

"Одним із наслідків зволікань Заходу стало те, що це дало Москві час укріпити російські позиції на захоплених українських територіях і захистити їх мінливо-вибуховою загороджувальною смугою, ширина якої подекуди сягнула 20 кілометрів", - пояснив дипломат. 

Олексій Макеєв додав, що Україні потрібні F-16 та ракети Taurus. Він також наголосив, що західні партнери не змушують Україну до переговорів з РФ. 

Нагадаємо, аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
906
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