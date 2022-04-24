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Посол України в Німеччині опублікував фото загиблої в Одесі дівчини з 3-місячним немовлям

Посол України в Німеччині опублікував фото загиблої в Одесі дівчини з 3-місячним немовлям

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Посол України в Німеччині опублікував фото загиблої в Одесі дівчини з 3-місячним немовлям

Фото: Посольство України в Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у себе в Twitter опублікував фото молодої мами Валерії Глодан, яка разом з тримісячною донькою та її бабусею загинула внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня.

Свій пост з фото Мельник адресував до керівництва країни, зазначивши, що поки вони вагаються з наданням сучасної німецької зброї для України, Росія тим часом вбиває все більше українських жінок та дітей.

"Шановний уряд світлофора (так називають коаліцію в німецькому парламенті, що складається з різних політичних сил – прим.ред), поки ви вісім тижнів вагалися із сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок та дітей щодня. Як цю молоду маму із дитиною вчора в Одесі під ракетним обстрілом. Ах, ви не хочете ядерної війни. Окей", - написав Мельник.

Нагадаємо, що раніше Німеччина заявила, що напряму не постачатиме важке озброєння Україні, однак наразі веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть віддати нам озброєння радянського виробництва в обмін на нову техніку німецького виробництва. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що причиною відмови Україні є нібито недостатні запаси Бундесверу — збройних сил ФРН.

Тим часом у Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання до України важкого озброєння і опозиція може скористатися цим та висловити недовіру очільнику німецького уряду, порушивши у Бундестазі питання щодо додаткового озброєння України.

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