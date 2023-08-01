Посол України в Німеччині закликав захистити зерновози від Росії: названо ймовірний сценарій

Вже зараз в України є зерно для 400 млн осіб.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав захистити зерновози від Росії за прикладом боротьби з піратами в Африці.

Про це пише російський BILD.

За словами посла, Україна може постачати продовольством багато країн світу. Вже зараз у країні є зерно для 400 млн осіб. Але сухопутні маршрути експорту не зможуть замінити морський шлях, упевнений посол.

Тому він закликає провести в Чорному морі операцію для захисту зерновозів від РФ, подібну до боротьби з піратами біля берегів Африки.

“Зараз Росія відрізала всі ці шляхи. Дунаю, залізниці та автомобільної дороги тепер буде недостатньо. Якби НАТО захищала українські вантажні та торгові судна, що проходять Чорним морем, це було б дуже гарним знаком, подібно до того, як НАТО та ЄС захищали або захищають морські шляхи від піратства в Середземному морі або на Африканському Розі. А зараз жодне судно у Чорному морі не почувається безпечно та вільно”, — наголосив Макєєв.

Нагадаємо, що Посла Польщі викликали до МЗС України через висловлювання Марчина Пшидача.

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