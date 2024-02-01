Посол ЄС в Австрії шокував заявою про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів

Події в США навколо нового пакету підтримки України мають спонукати Європу рухатися швидше і рішучіше, а також бути готовими до того, що зобов'язання з боку США рано чи пізно “можуть стати менш сильними”.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу голова представництва Єврокомісії в Австрії, колишній генеральний секретар цієї європейської інституції Мартін Зельмаєр.

“Байден здатний подолати блокаду”

“Як і в деяких країнах світу, в США зараз проходять внутрішньополітичні дискусії, які є невід'ємною частиною демократії. Але я абсолютно впевнений у здатності адміністрації Байдена подолати нинішню блокаду”, — прокоментував Зельмаєр ситуацію навколо заблокованого у Конгресі США пакету допомоги Україні.

Європа має приготуватися

За його словами, Євросоюз же має особливі зобов'язання щодо підтримки України і має бути готовим до можливого зменшення допомоги Києву з американського боку.

“Європа є безпосереднім сусідом України, з яким ми тісно асоційовані та маємо амбітну торговельну угоду. Україна — це країна, яка дуже близька нам — у правовому, політичному та економічному планах. Тому ми, звичайно, маємо особливі зобов'язання щодо її підтримки. І ми також повинні бути готовими до того, що зобов'язання з боку США рано чи пізно можуть стати менш сильними”, — сказав він.

На цьому тлі Зельмаєр вказав на те, що Європейський Союз з його 27 країнами-членами вже є найбільшим донором України — “Україна отримує приблизно вдвічі більше фінансування від ЄС та його країн-членів, аніж від США”. Сполучені Штати, з іншого боку, надають дуже сильну підтримку у військовій сфері, “оскільки вони є все ж головною військовою потугою у світі”.

“Події в США мають спонукати нас рухатися швидше і рішучіше в Європі. Слава Богу, європейці жили без війн протягом багатьох десятиліть. І тому гроші вкладалися в освітні та соціальні системи — що є унікальним у світі —і менше — у військову сферу. Однак ми також повинні думати про нашу безпеку, яка не дається задарма. Всі країни ЄС наразі збільшують свої інвестиції в безпеку та оборону. Ми називаємо це “поворотним моментом” в Європі”, — заявив посол ЄС.

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Плани Єврокомісії

Крім того, він вказав на зміцнення європейської складової НАТО, зокрема, завдяки вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції. “Також робота ведеться в рамках Європейського Союзу над тим, щоб збільшити інвестиції в транскордонне оборонне виробництво. Зрештою, для інтегрованої, оперативно сумісної оборони нашого континенту немає сенсу в тому, що в ЄС виробляється понад 100 різних систем озброєнь і понад 30 різних танків”, — сказав Зельмаєр.

За його словами, Європейська комісія хоче створити спільну систему оборонних закупівель, “щоб налагодити транскордонне співробітництво та досягти більшого синергетичного ефекту”.

За останні місяці в цьому напрямку вже багато чого відбулося. Війна проти України стала жахливим, але необхідним тривожним дзвінком.

“Три роки тому така програма як ASAP, спільна програма ЄС із закупівлі боєприпасів, була б немислимою. Якщо порівняти, де ми були кілька років тому, то, можливо, зараз ми рухаємось недостатньо швидко, але ми рухаємось набагато швидше”, — заявив посол ЄС в Австрії.

Нагадаємо, директор ЦРУ заявляв, що США "заб'ють у власні ворота", припинивши допомогу Україні. Він зазначив, що Росія вже програла війну у багатьох аспектах, бо втратила понад 315 тисяч російських військових і дві третини танків від свого довоєнного парку. Росія навіть не наблизилась до своєї мети захопити Київ та підкорити Україну.

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