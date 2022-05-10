Посол запевнив, що Угорщина не має територіальних претензій щодо Закарпаття

Угорщина не має територіальних претензій щодо Закарпаття і повністю підтримуює територіальну цілісність і суверенітет України.
Угорщина не має жодних територіальних претензій щодо Закарпаття. Росія є країною-агресоркою, військовим агресором. І в Угорщині повністю підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю телеканалу “Еспресо”
“У нас немає жодних територіальних претензій, якщо йдеться про Закарпаття”, - повідомив посол.
Він також наголосив, що Росія є країною-агресоркою, військовим агресором. І в Угорщині повністю підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
“Ми повністю засуджуємо всі порушення прав людини щодо громадян України. Ми закликаємо міжнародну спільноту, а також українську сторону провести розслідування цих порушень. Ми виступаємо за мир”, - заявив Ійдярто.
Нагадаємо, що Ійдярто заявив, що його країна підтримає вступ України до Європейського союзу, коли почнеться процедура розгляду відповідних питань.
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