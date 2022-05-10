Посол запевнив, що Угорщина не має територіальних претензій щодо Закарпаття

Посол запевнив, що Угорщина не має територіальних претензій щодо Закарпаття

Угорщина не має територіальних претензій щодо Закарпаття і повністю підтримуює територіальну цілісність і суверенітет України.

Угорщина не має жодних територіальних претензій щодо Закарпаття. Росія є країною-агресоркою, військовим агресором. І в Угорщині повністю підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю телеканалу “Еспресо”

“У нас немає жодних територіальних претензій, якщо йдеться про Закарпаття”, - повідомив посол.

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Він також наголосив, що Росія є країною-агресоркою, військовим агресором. І в Угорщині повністю підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.