Посольства України отримують погрози: Кулеба розповів про загадкові конверти із червоною рідиною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що інцидент із вибухом на території українського посольства у Мадриді не поодинокий. Ще три українські дипломатичні відомства отримали конверти, які були просякнуті червоною рідиною.

Про це він сказав 1 грудня в етері телемарафону.

Кулеба наголосив, що українські посольства отримують погрози у конвертах, які просякнуті червоною рідиною. Він додав, що Україна аналізує отриманий вміст та зазначив, що це свідчить про те, що нашу державу бояться, якщо атакують дипвідомства "бомбами та сатанинськими вуду-матеріалами". Таким чином наших дипломатів намагаються залякати.

"Поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною", - пояснив Кулеба.

Вибух в українському посольстві в Іспанії

У середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

Окрім нашої амбасади, посилки з вибухівкою отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає нашій країні розвіддані, та кілька годин тому посольство США. Це вже шоста така посилка, всі попередні мали ознаки того, що їх міг відправити той самий адресант.

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