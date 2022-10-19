Посольство Індії закликало своїх громадян негайно виїхати з України

Через ескалацію бойових дій по всій території України громадян Індії закликають залишити країну.
Посольство Індії в Україні закликало своїх громадян негайно залишити Україну.
Про це йдеться у зверненні, опублікованому у Twitter посольства.
"З огляду на погіршення ситуації з безпекою та недавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну. Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", – йдеться у повідомленні.
Advisory for Indian Nationals@MEAIndia @DDNewslive @DDNational @PIB_India @IndianDiplomacy pic.twitter.com/bu4IIY1JNt— India in Ukraine (@IndiainUkraine) October 19, 2022
Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня
Росія в середу, 19 жовтня, обстрілювала Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу ракетних ударів по всій території, окрім анексованої АР Крим.
В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалося збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.
Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 16:25 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Раніше в ЗСУ повідомляли, що тривоги можуть тривати довше через іранські безпілотники.
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