Посольство Індії закликало своїх громадян негайно виїхати з України

Посольство Індії в Україні закликало своїх громадян негайно залишити Україну.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому у Twitter посольства.

"З огляду на погіршення ситуації з безпекою та недавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну. Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", – йдеться у повідомленні.

Обстріли України ракетами та дронами 19 жовтня

Росія в середу, 19 жовтня, обстрілювала Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про загрозу ракетних ударів по всій території, окрім анексованої АР Крим.

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалося збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Станом на 16:25 в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Раніше в ЗСУ повідомляли, що тривоги можуть тривати довше через іранські безпілотники.