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Посольство США назвало злочином знищення окупантами культурних пам’яток в Україні

Посольство США назвало злочином знищення окупантами культурних пам’яток в Україні

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Посольство США назвало злочином знищення окупантами культурних пам’яток в Україні

Фото: pslava.info

Знищення або пошкодження військовими РФ важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток теж є злочинами.

Посольство США в Україні заявило, що знищення окупантами культурних пам’яток – це теж злочин. 

Про це посольтсво написало у Twitter.

"Варварське вторгнення Росії також призвело до знищення або пошкодження важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток. Це теж злочини", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Мінкультури просить фіксувати злочини окупантів проти культурної спадщини України.

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